Клиенты, которые можно настроить через clipboard строку и QR-код. На выходе получаем стандартный VPN, который пускает весь трафик через туннель. Либо получаем proxy, который можно использовать в приложениях.

Логика работы#

У вас должна быть так называемая clipboard string, выглядит примерно так:

ss://MjAyMi1ibGFrZTMtYWVzLTEyOC1nY206b25hRzU5RlVYTXFNUG94MmhPaWltZz09Cg==@itdog.info:443#good-proxy

Либо QR-код, который содержит эту же строку.

В этой строке заданные данные для подключения к proxy-серверу.

Вам нужно лишь сделать её импорт в приложение. Во всех приложениях это называется примерно “Add config from clipboard”. Приложение само берёт из буфера обмена строку, либо вам нужно её вставить в поле.

После импорта у вас появится подключение. Обычно его нужно выделить и нажать кнопку снизу. Либо в десктопных приложениях правой кнопкой на подключение и в контекстном меню выбрать “Start”. Подключений может быть несколько. И между ними можно легко переключаться.

Google Play

GitHub

Поддерживает: Vmess, VLESS, Shadowsocks, Shadowsocks2022, Socks, Trojan.

Плюсы:

Есть в Google Play

Бесплатный

Минусы:

Плохо работает, если есть потери до сервера (10%)

Не работает на некоторых телефонах Samsung. В этом issue говорят, что проблема с версией в Google Play и надо скачать прямо из GitHub.

Не заработал на двух современных ТВ-приставках на Android. (За этот фидбэк и про Samsung спасибо моему подписчику)

У меня не работает UDP. Это делает его неработоспособным, если выключено шифрование DNS на телефоне

Google Play

GitHub

Подробный мануал по установке и настройке NekoBox

Поддерживает: Vmess, VLESS, Shadowsocks, Shadowsocks2022, Socks, Trojan, Trojan Go, Http, NaïveProxy, Hysteria, TUIC, WireGuard, ShadowTLS, SSH. Также можно настроить цепочку прокси прям в приложении.

Плюсы:

Работает при потерях до сервера (10%)

Видно, что приложение вылизано, удобное прям

Очень много всего умеет

Есть в Google Play

Минусы:

Сложно назвать это минусом, всем нужно что-то кушать. В Google Play оно стоит 7.5 евро

Но можно скачать бесплатно без смс прям из гитхаба. Автообновлений в этом случае не будет, но зайти раз в пару месяцев вручную обновится несложно.

Рекомендую использовать именно этот клиент.

Если у вас доступна покупка приложений и есть эти 7.5 евро, то рекомендую купить. Приложение стоит того, и вы поддержите автора.

Я по фану попробовал SSH подключение (в приложении это реализовано как VPN, но через SSH), завёлся и работает. Конечно, по скорости до SS2022 далеко, но суть в другом, это может быть простым запасным вариантом на будущее.

Доступно для iOS, iPadOS, MacOS

https://apps.apple.com/ru/app/streisand/id6450534064

Бесплатно.

Обязательно нужно указать fingerprint для VLESS

На мой взгляд лучший бесплатный клиент.

Доступно для iOS, MacOS, iPadOS

https://apps.apple.com/ru/app/foxray/id6448898396

Бесплатно. Есть premium версия. Стоит 200р, открывает какие-то дополнительные возможности. Для базового использования хватает бесплатной версии.

Для SS нужна опция ‘UDP over TCP’

Для удаления, шеринга и копирования конфига нужно свайпать влево. Не очевидно, хоть и написано сверху

Работает с сервером VLESS на Sing-box только по TCP. Не идут DNS запросы. При переключении DNS в настройках на https://1.1.1.1/dns-querу начинает работать. В описании у них только про работу с XRay идёт речь и с ним работает без проблем. Видимо, есть какая-то проблема совместимости XRay и Sing-box, но в других клиентах XRay DNS по UDP как-то работает. Разработчик предложил решать это на стороне Sing-box.

UI не по мне и надписи “premium” мозолят глаза. А так хороший клиент.

Доступно для iOS, iPadOS

https://apps.apple.com/ru/app/shadowrocket/id932747118

Стоит 250р

Для SS нужна опция ‘UDP over TCP’

Добавление конфига через clipboard string организовано нативно. Если в буфере есть строка - предлагает вставить

Хороший клиент, своих 250р стоит.

V2Box - V2ray Client#

Доступно для iOS, MacOS, iPadOS

https://apps.apple.com/ru/app/v2box-v2ray-client/id6446814690

Обязательно нужно указать fingerprint для VLESS

Мне нравился этот клиент. Раньше я его советовал и для MacOS и для iOS. Но теперь стала показываться реклама. Довольно часто и её нельзя отключить. Почему нет опции “заплати и пользуйся без рекламы” непонятно. В её текущем виде для iOS не рекомендую.

Надеюсь, разработчик исправит это, жалко такой красивый клиент.

Под десктоп с клиентами для VLESS/SS2022 не очень хорошо. Особенно это ощущается после клиентов WireGuard и OpenVPN.

Есть вещь, которую надо понимать, при работе со всеми этими клиентами. Существует два режима работы:

Режим туннеля , он же tun режим, он же VPN-режим. При его использовании вообще весь трафик с компьютера, в том числе, например, ping из cmd отправляется через туннель. Здесь происходит “встраивание” в систему на уровне таблицы маршрутизации. Поэтому для этого режима необходимы “права администратора”. Приложение всегда должно запускаться из-под админа.

Режим прокси. Который, в свою очередь, делится на два вида:

Системный прокси, при нём все приложения, в которых по умолчанию стоит “использовать системный прокси” будут ходить через прокси. Сам по себе. Просто поднимается прокси на определённом порту, и вы можете в нужных приложениях прописать, чтоб они проксировались, например, через localhost:123, и только эти приложения будут ходить через прокси.

Выделяется Nekoray, но ему далеко до понятного и удобного UI. Поэтому перечислю все клиенты, заработавшие у меня. Кстати, объединяет их всех отсутствие инсталлера, будьте готовы создавать ярлычки руками.

https://github.com/LorenEteval/Furious

Внутри Xray-core

Работает только в режиме системного прокси

Активирование прокси только через трей. Кнопка Connect

Настраивается там же, для РФ лучше выбрать Global

Можно редактировать конфиг

Не поддерживает SS2022. Поддерживает VLESS+reality

https://github.com/InvisibleManVPN/InvisibleMan-XRayClient

Внутри Xray-core

Работает только в proxy режиме. Есть tun, но у меня он не заработал

Редактирование конфига через текстовый редактор

Не поддерживает SS2022. Поддерживает VLESS+reality

https://github.com/MatsuriDayo/nekoray/

Внутри на выбор есть Xray-core и Sing-box, советую выбирать Sing-box

Работает в обоих режимах

Но не запоминает, какой последний был режим, поэтому придётся каждый раз тыкать галочку

Активируется из контекстного меню, либо из трея

Можно редактировать конфиги

Поддерживает и SS2022 и VLESS+reality

У меня нет MacOS. Поэтому отзывы на MacOS привествуются особенно.

V2Box - V2ray Client#

https://apps.apple.com/ru/app/v2box-v2ray-client/id6446814690

Рабочее решение. Рекламы, кстати, в версии для MacOS у него нет.

https://apps.apple.com/ru/app/foxray/id6448898396

Рабочее решение. UI, как и для iOS, специфичный.

https://apps.apple.com/ru/app/streisand/id6450534064

Рабочее решение

https://github.com/tzmax/V2RayXS

NekoRay/NekoBox for macOS#

https://github.com/abbasnaqdi/nekoray-macos

Рабочее решение

https://github.com/LorenEteval/Furious/

Для винды рабочее решение, вероятно тут тоже всё окей. Но без tun режима.

Единственный клиент с UI, который у меня заработал под Linux - это Nekoray. https://github.com/MatsuriDayo/nekoray/

Всё так же работает как и под Windows. Но есть одно различие, это запуск от рута для tun режима. В Windows это указывается в свойствах ярлыка или самого exe-шника.

А, например, в Gnome, если приложению нужно что-то запустить\изменить от sudo, выводится окошко с запросом пароля. Тут при активации tun-режима это окно выводится три раза подряд. Это подбешивает 🙂

Изучаем issues на гитхабе проекта: https://github.com/MatsuriDayo/nekoray/issues/759

У человека Ubuntu. Закрыто со статусом “not planned” без объяснений.

https://github.com/MatsuriDayo/nekoray/issues/769

У человека Fedora. Закрыто со статусом “not planned”, но тут разработчик поясняет, что виновата неправильно настроенная ОС.

https://github.com/MatsuriDayo/nekoray/issues/926

У человека Arch. Закрыто со статусом “not planned”. Здесь “виновато криво настроенное ядро в OS”.

Заметьте, все три issues от разных людей, сидящих на трёх разных OS Linux. С каким флагом надо собирать ядро так и не понятно 🙁 Вопрос, достойный скрининга в Яндекс!

Очевидный костыль - это запуск приложения всегда от sudo. Как делается это для классической Ubuntu 22.04:

Ярлыки приложений лежат в /usr/share/applications/ , открываем /usr/share/applications/nekoray.desktop и в Exec перед sh ставим sudo. Получаем:

Exec=sudo sh -c "PATH=/opt/nekoray:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin /opt/nekoray/nekoray -appdata"

Ещё можно запускать из консоли:

sudo /opt/nekoray/nekoray -appdata

Теперь будет один запрос пароля, либо с настроенным visudo вообще без него.

Ещё меня напрягает использование beta версий sing-box в релизах. Например, в 3.23 更新 sing-box 1.6.0-beta1 .

Из хорошего есть deb пакет. Даже для Windows нет установщика, а для debian-like есть. Также пакет есть в AUR .

Комментарии с вашим положительным или не очень опытом использования очень приветствуются.

Материалы про VPN и точечный обход блокировок, которые не дотягивают до полноценной статьи, публикую в моём телеграм-канале .